Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizler emrolunduğunuz gibi namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin. Kendiniz için ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Bakara Sûresi: 110 HADİS: İnsanlar içerisinde Allah’a en çok şükreden, insanlara en fazla teşekkür edendir. Camiü’s-Sağir, No: 618

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