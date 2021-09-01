Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yakub vefatı yaklaşınca çocuklarını çağırdı ve “Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?” diye sordu. Onlar da: “Biz bir olan, senin ve atalarımız İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhı olan Allah’a ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olan Müslümanlardanız.”

Bakara Sûresi: 133

HADİS:

En temiz ve üstün kazanç, kişinin el emeği ve her türlü dürüst alış verişten kazandığıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 647