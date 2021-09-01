01 Eylül 2021, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yakub vefatı yaklaşınca çocuklarını çağırdı ve “Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?” diye sordu. Onlar da: “Biz bir olan, senin ve atalarımız İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhı olan Allah’a ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olan Müslümanlardanız.”
Bakara Sûresi: 133
HADİS:
En temiz ve üstün kazanç, kişinin el emeği ve her türlü dürüst alış verişten kazandığıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 647
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