04 Eylül 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ehl-i Kitap da sizin inandığınız gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yüz çevirirlerse ayrılığa düşmüş olurlar. Allah sana kâfîdir; O her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi lâyıkıyla bilendir.
Bakara Sûresi: 137
HADİS:
İnsanların en çok ibadet edeni, Kur’ân’ı en çok okuyandır. Ve en faziletli ibadet de duâdır.
Camiü’s-Sağir, No: 650
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