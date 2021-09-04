Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ehl-i Kitap da sizin inandığınız gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yüz çevirirlerse ayrılığa düşmüş olurlar. Allah sana kâfîdir; O her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi lâyıkıyla bilendir.



Bakara Sûresi: 137

HADİS:

İnsanların en çok ibadet edeni, Kur’ân’ı en çok okuyandır. Ve en faziletli ibadet de duâdır.



Camiü’s-Sağir, No: 650