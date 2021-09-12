Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ..Nerede olursanız olun ey mü’minler sizler de yüzünüzü kıble olarak Mescid-i Harama çevirin. Sizi tenkit eden, kendilerine kitap verilen Yahudîler de biliyorlar ki bu emir Allah tarafından gelen hakkın tâ kendisidir. Bakara Sûresi: 144 HADİS: Kişiyi arkadaşından tanıyın. Camiü’s-Sağir, No: 655

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