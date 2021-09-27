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27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

27 Eylül 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Muhakkak ki Safa ile Merve arasında sa’y etmek Allah’ın tayin ettiği hac şeairindendir. 

Bakara Sûresi: 158

HADİS:

Önceden gönderilen peygamberlerden biri sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim.

Camiü’s-Sağir, No: 673

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