27 Eylül 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Muhakkak ki Safa ile Merve arasında sa’y etmek Allah’ın tayin ettiği hac şeairindendir.
Bakara Sûresi: 158
HADİS:
Önceden gönderilen peygamberlerden biri sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim.
Camiü’s-Sağir, No: 673
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