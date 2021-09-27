Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki Safa ile Merve arasında sa’y etmek Allah’ın tayin ettiği hac şeairindendir. Bakara Sûresi: 158 HADİS: Önceden gönderilen peygamberlerden biri sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Camiü’s-Sağir, No: 673

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