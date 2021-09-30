Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, âyetlerimizi inkâr ederek yaşayıp bu inkâr üzere ölenlere olsun. Bakara Sûresi: 161 HADİS: Sevabı en fazla olan hasta ziyareti, kısa tutulanıdır. Camiü’s-Sağir, No: 677

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