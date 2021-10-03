Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün ardarda düzenli değişmesinde, insanlara faydalı olarak denizler üzerinde gemilerin akıp gitmesinde [...] akıllarını çalıştıranlar için Allah’ın varlık ve birliğine deliller vardır. Bakara Sûresi: 164 HADİS: İnsanlar içinde kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır. Camiü’s-Sağir, No: 681

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