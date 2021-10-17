Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın inzal buyurduğu kitabındaki hakikatleri değiştirerek veya gizleyerek az bir dünya menfaati elde edenlerin kazancı ancak karınlarını ateşle doldurmaktır. Bakara Sûresi: 174 HADİS: Kalbiniz yumuşadığında duâ etmeyi fırsat bilin. Çünkü bu hâl, rahmettir. Camiü’s-Sağir, No: 699

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