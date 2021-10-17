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17 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

17 Ekim 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’ın inzal buyurduğu kitabındaki hakikatleri değiştirerek veya gizleyerek az bir dünya menfaati elde edenlerin kazancı ancak karınlarını ateşle doldurmaktır.

Bakara Sûresi: 174

HADİS:

Kalbiniz yumuşadığında duâ etmeyi fırsat bilin. Çünkü bu hâl, rahmettir.

Camiü’s-Sağir, No: 699

Etiketler: ayet, hadis
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