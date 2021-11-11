Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’tan korkun ve günahlardan kaçarak takva sahibi olun ve şunu bilin ki sizler Allah’ın huzurunda toplanacak ve hesaba çekileceksiniz. Bakara Sûresi: 203 HADİS: En faziletli cihad, kişinin nefsi ve gayr-i meşrû istekleriyle cihad etmesidir. Camiü’s-Sağir, No: 725

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