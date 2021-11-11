11 Kasım 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’tan korkun ve günahlardan kaçarak takva sahibi olun ve şunu bilin ki sizler Allah’ın huzurunda toplanacak ve hesaba çekileceksiniz.
Bakara Sûresi: 203
HADİS:
En faziletli cihad, kişinin nefsi ve gayr-i meşrû istekleriyle cihad etmesidir.
Camiü’s-Sağir, No: 725
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