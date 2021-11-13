Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Öyleleri vardır ki, sizden ayrıldıkları zaman veya idareye geçtikleri zaman yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışırlar. Allah fesadı asla sevmez. Bakara Sûresi: 205 HADİS: En faziletli duâ, kişinin kendisi için yaptığı duâdır.

Camiü’s-Sağir, No: 727

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