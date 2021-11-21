Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanlar tek bir ümmet idi, sonra aralarında ihtilâfa düşüp haktan ayrılınca, Allah onlara rahmetiyle müjdeleyip azabından sakındıran peygamberler, insanlar arasında hak ile hükmetmesi için kitap gönderdi. Bakara Sûresi: 213 HADİS: Sadâkanı can boğaza gelip de “Şu şey falanın olsun, bu şey filanın olsun” deyinceye kadar geciktirme. Dikkat et. O şeyler zaten onların olmuştur. Camiü’s-Sağir, No: 733

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