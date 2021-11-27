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27 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

27 Kasım 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Umulur ki hoşunuza gitmeyen şeyde sizin için hayır vardır. Bazen de sevdiğiniz bir şey sizin için şer olur.

Bakara Sûresi: 216

HADİS:

En üstün sadâka, aç bir canlıyı doyurmandır.

Camiü’s-Sağir, No: 741

Etiketler: ayet, hadis
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