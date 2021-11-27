Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Umulur ki hoşunuza gitmeyen şeyde sizin için hayır vardır. Bazen de sevdiğiniz bir şey sizin için şer olur. Bakara Sûresi: 216 HADİS: En üstün sadâka, aç bir canlıyı doyurmandır. Camiü’s-Sağir, No: 741

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