Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Her şeyin en iyisini Allah bilir, sizler bilemezsiniz. Bakara Sûresi: 216 HADİS: En üstün sadâka, iki kişinin arasını düzeltmektir. Camiü’s-Sağir, No: 742

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