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4 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

04 Aralık 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır, tarlanıza Allah’ın emri üzere meşrû olmak şartıyla dilediğiniz şekilde varın. Allah’tan korkun ve günahlardan çekinin.

Bakara Sûresi: 223

HADİS:

İbadetin en üstünü dinî konularda ince anlayıştır. En üstün dindarlık da şüpheli şeylerden sakınmaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 749

Etiketler: ayet, hadis
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