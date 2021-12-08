Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah tevbe edenlerin günahını affeden Gafûr ve hemen cezalandırmayıp kullarının tevbe etmelerine fırsat tanıyan Halîm’dir. Bakara Sûresi: 225 HADİS: En üstün amel, niyette doğruluktur. Camiü’s-Sağir, No: 753

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