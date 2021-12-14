Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah’tan korkun ve bilin ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Bakara Sûresi: 233 HADİS: İman bakımından mü’minlerin en üstünü, bir şey istediğinde kendisine verilen, verilmediği zaman da istemekte ısrar etmeyendir.

Camiü’s-Sağir, No: 759

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