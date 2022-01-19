19 Ocak 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sadâkalarınızı açıktan verseniz güzeldir, şâyet gizler de öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu sizin günahlarınızın bir kısmına kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Bakara Sûresi: 271
HADİS:
Kıyamet Günü günahı en çok olan kimse, kendisini ilgilendirmeyen konularda en çok konuşandır.
Camiü’s-Sağir, No: 807
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