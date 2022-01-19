Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sadâkalarınızı açıktan verseniz güzeldir, şâyet gizler de öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu sizin günahlarınızın bir kısmına kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Bakara Sûresi: 271

HADİS:

Kıyamet Günü günahı en çok olan kimse, kendisini ilgilendirmeyen konularda en çok konuşandır.

Camiü’s-Sağir, No: 807