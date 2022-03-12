Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mü’minler iman edenleri bırakıp da kâfirlerin dinlerini ve düşüncelerini dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa, Allah’ın dostluğundan ve yardımından mahrum kalır. Âl-i İmran Sûresi: 28 HADİS: Azamet örtüsüne bürünen ve bununla kullarına lütuf ve ikram eden Zâtı her türlü noksan sıfattan tenzih ederiz. Camiü’s-Sağir, No: 860

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