Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İmran’ın hanımı “Ey Rabbim! Ben karnımdaki çocuğumu dünyadan azad edip hür bir şekilde Sana ibadet için mabede adadım. Bunu benden kabul et. Sen her şeyi işiten ve bilensin.” demişti. Âl-i İmran Suresi: 35 HADİS: Allah’ım, yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlâkımı da güzel eyle.

Camiü’s-Sağir, No: 868

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