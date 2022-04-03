Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ey Rabbimiz! Biz Senin inzal buyurduğun kitabına iman ve peygamberine itaat ettik. Bizi bu hakikatlere şahit olanlardan yaz.” Âl-i İmran Suresi: 53 HADİS: Allah’ım, Senden kalbime yapışacak öyle bir iman istiyorum ki, onunla benim için yazdığından başka bir şeyin bana isabet etmeyeceğini bileyim. Ve bana kısmet ettiğin geçim kaynağından hoşnut olayım.

Camiü’s-Sağir, No: 875

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