28 Nisan 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah Teâlâ, peygamberlerine “Ben size Kitap ve hikmeti verdim. Sizden sonra da size verdiklerimi tasdik eden bir peygamber gelecek, siz de ona iman edip yardım edeceksiniz” diye onlardan ahd-ü misak almıştı...
Âl-i İmran Suresi: 81
HADİS:
Allah’ım, her zorluğu kolaylaştırmakla bana lütufta bulun. Şüphesiz her güçlüğü kolaylaştırmak Sana kolaydır. Senden kolaylık ve dünya ve ahirette afiyet diliyorum.
Camiü’s-Sağir, No: 897
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