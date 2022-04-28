Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah Teâlâ, peygamberlerine “Ben size Kitap ve hikmeti verdim. Sizden sonra da size verdiklerimi tasdik eden bir peygamber gelecek, siz de ona iman edip yardım edeceksiniz” diye onlardan ahd-ü misak almıştı...

Âl-i İmran Suresi: 81

HADİS:

Allah’ım, her zorluğu kolaylaştırmakla bana lütufta bulun. Şüphesiz her güçlüğü kolaylaştırmak Sana kolaydır. Senden kolaylık ve dünya ve ahirette afiyet diliyorum.

Camiü’s-Sağir, No: 897