Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ... Sizler ateş çukurunun kenarında idiniz, Allah sizi peygamberi ile oraya düşmekten kurtardı. İşte Allah hidâyete eresiniz diye sizlere ayetlerini böyle açıklıyor. Âl-i İmran Suresi: 103 HADİS: Allah’ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi Cehennem azâbından koru. Camiü’s-Sağir, No: 915

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