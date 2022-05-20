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20 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

20 Mayıs 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

... Sizler ateş çukurunun kenarında idiniz, Allah sizi peygamberi ile oraya düşmekten kurtardı. İşte Allah hidâyete eresiniz diye sizlere ayetlerini böyle açıklıyor. 

Âl-i İmran Suresi: 103

HADİS:

Allah’ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi Cehennem azâbından koru.

Camiü’s-Sağir, No: 915

Etiketler: ayet, hadis
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