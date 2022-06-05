Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey inananlar! Sizden olmayanı sırdaş edinmeyin, onlar sizi şaşırtmaktan geri durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır, kalblerinin gizlediği ise daha büyüktür. Eğer aklediyorsanız, şüphesiz size ayetleri açıkladık.

Âl-i İmran Suresi: 118

HADİS:

Ey insanlar! Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabıdır. En sağlam kulp, kelime-i şehadettir. En hayırlı millet, İbrahim’in milletidir. Yolların en hayırlısı, Muhammed’in yoludur.

Camiü’s-Sağir, No: 934