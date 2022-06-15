Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah dilediğini ve af dileyeni affeder; dilediğini ve hak edeni de zulümlerinden dolayı cezalandırıp azap eder. Allah kullarına karşı çok affedici ve merhamet sahibidir. Âl-i İmran Suresi: 129 HADİS: Müslümanların umumî malını zimmetine geçirmek, Cehennem közlerini toplamak demektir. Altını ve gümüşü biriktirip zekâtını vermemek, insanın vücudunu Cehennem ateşiyle dağlamaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 934

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