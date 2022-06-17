Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kâfirler için hazırlanan Cehennemin dehşetli azabından korkun, çekinin! Âl-i İmran Suresi: 131 HADİS: Kadınlar şeytanın tuzağıdır. Gençlik bir çeşit deliliktir. Kazançların en kötüsü, faizden kazanılandır. Yiyeceklerin en kötüsü, yetim malıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 934

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