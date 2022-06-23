Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizden evvelkilerin başlarına da nice hadiseler geldi geçti. Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın ayetlerini yalanlayanların akıbetini görüp ibret alın. Âl-i İmran Suresi: 137 HADİS: Dünya caziptir, tatlıdır. Allah onun tasarrufunu elinize verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Camiü’s-Sağir, No: 935

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