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23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

23 Haziran 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizden evvelkilerin başlarına da nice hadiseler geldi geçti. Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın ayetlerini yalanlayanların akıbetini görüp ibret alın.

Âl-i İmran Suresi: 137

HADİS:

Dünya caziptir, tatlıdır. Allah onun tasarrufunu elinize verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 935

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