27 Temmuz 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’ın rızasını arayan kimse ile Allah’ın öfkesini çekecek işler yapanların durumu bir olur mu? Allah’ın öfkesini çekecek ameller peşinde koşanın varacağı yer Cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
Âl-i İmran Suresi: 162
HADİS:
Allah dört sözü diğer sözlere üstün kıldı: Sübhanallah, Elhamdülillâh, Lâ ilâhe illâllah ve Allahüekber.
Camiü’s-Sağir, No: 966
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