Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’ın rızasını arayan kimse ile Allah’ın öfkesini çekecek işler yapanların durumu bir olur mu? Allah’ın öfkesini çekecek ameller peşinde koşanın varacağı yer Cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir.

Âl-i İmran Suresi: 162

HADİS:

Allah dört sözü diğer sözlere üstün kıldı: Sübhanallah, Elhamdülillâh, Lâ ilâhe illâllah ve Allahüekber.



Camiü’s-Sağir, No: 966