"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

29 Ekim 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İsmail’e, Elyesa’a, Yunus ve Lût’a da ihsanlarda bulunduk. Hepsini âlemlere üstün kıldık.

En’am Suresi: 86

HADİS:

Ben Kıyamet Günü Âdemoğullarının efendisiyim. Bunda hiçbir övünme yok. Hamd Sancağı elimde olacaktır...

Camiü’s-Sağir, No: 1472

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarih hepimizi yargılıyor

    Bir milyon çocuk için “tarifsiz bir dehşet gecesi” endişesi

    Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli

    Her 10 asansörün yedi risk taşıyor

    Gazze'ye basının ulaşma imkanı yok

    "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın"

    Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti

    "Gazze yok edilirse, bu onlarca yıl sürecek bir felaket"

    Kazakistan'da maden ocağında yangın: 32 ölü

    "Starlink, Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı sunacak"

    "Bizi soykırıma alet etmeyin, harekete geçin"

    ABD'den bir skandal açıklama daha: "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz"

    Bu alçaklığın hangi seviyesi?! - 120 ülkenin insani ateşkes talebine "alçakça çağrı" dedi!

    ABD’deki barış yanlısı Yahudi gruplardan "acil ateşkes" çağrısı: "Filistin özgür olmalı"

    Gazze'de iletişim tamamen koptu

    Mitingde de ayrımcılık

    BU VAHŞET VE ZULÜM SONA ERMELİ

    Siber zorbalığa karşı aileler dikkatli olmalı

    Faiz artışları krizi çözmeye yetmez

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Onuncu köyde de mi rahat yok?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1908’den bugüne cumhuriyet
    Risale-i Nur'dan

    Ben dindar bir cumhuriyetçiyim
    Faruk ÇAKIR

    Zalimler yalnız kalır!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Yasir Teğiş

    Bir fuar macerası
    İbrahim Günaydın

    “Annenle görüş ve ona iltifat et”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyetin bayrağı da bayramı da bizimdir-7
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği (6)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.