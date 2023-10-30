Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkârcılar hakkı kabul etmezlerse şüphesiz ki yerlerine bunları inkâr etmeyecek bir toplum getiririz. En’am Suresi: 89 HADİS: Cennet kapısını ilk defa ben çalacağım. Kulaklar, o kapı halkalarının kanatlara değerken çıkardığı sesten daha güzel bir ses duymamıştır. Camiü’s-Sağir, No: 1472

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