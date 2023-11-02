Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Müşrikler “Allah insanlara hiçbir şey inzal etmemiştir!” derken Allah’ı lâyıkıyla bilmediklerini gösterdiler.

En’am Suresi: 91 HADİS: Musibet ve sıkıntının geçmesini sabırla beklemek ibadettir.

Camiü’s-Sağir, No: 1481

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