02 Kasım 2023, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Müşrikler “Allah insanlara hiçbir şey inzal etmemiştir!” derken Allah’ı lâyıkıyla bilmediklerini gösterdiler.
En’am Suresi: 91
HADİS:
Musibet ve sıkıntının geçmesini sabırla beklemek ibadettir.
Camiü’s-Sağir, No: 1481
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