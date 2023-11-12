Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki “Fâliku’l-Habbi ve’n-Nevâ” olan, daneleri ve çekirdekleri çatlatan, hayat verip sümbüllendiren Allah’tır. En’am Suresi: 94 HADİS: Şahsiyet sahibi kimselerin hatalarını affetmeyi ganimet biliniz. Camiü’s-Sağir, No: 1496

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