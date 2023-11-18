Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Kâfirler Allah’a şirk koştular. Körü körüne Ona oğullar ve kızlar isnat ettiler. Hâşâ, O onların vasıflandırmalarından yücedir. En’am Suresi: 100 HADİS: Kıyamet günü Cehennemliklerden azabı en hafif olan bir adamdır ki, ayağının iki topuğuna iki kor konur da bundan dolayı beyni kaynar. Camiü’s-Sağir, No: 1504

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