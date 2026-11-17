Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın, Allah için tevhid dinine yönelin. Kim Allah’a ortak koşarsa, onun durumu, gökten düşerek kuşların kapıp parça-ladığı yahut rüzgârın uzak bir yere savurup attığı kimsenin hâli gibidir.

Hac Sûresi: 31

HADİS:

Hz. Peygamber mezarlığa uğradığında şöyle derdi: “Size selâm olsun mü’min erkek ve kadınlar, Müslüman erkek ve kadınlar, salih erkek ve kadınlar diyârının sâkinleri! İnşaallah bizler de size kavuşacağız.”

Camiü’s-Sağir, No: 3159