Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olup Kendisinden başka ilâh olmayandır. Ancak Ona ibadet edin. Her şeyi görüp gözeten Vekîl Odur. En’am Suresi: 102 HADİS: Sana lânet okuyucu olmamanı tavsiye ederim.

Camiü’s-Sağir, No: 1510

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