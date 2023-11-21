Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Gözler Onu göremez; O ise bütün gözleri görür. O ilmiyle her şeyin en ince detaylarına nüfuz eder ve O her şeyden hakkıyla haberdardır.

En’am Suresi: 103

HADİS:

Sana Allah’tan korkmayı tavsiye ederim. Çünkü bu, her hayrın başıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 1511