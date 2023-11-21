21 Kasım 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Gözler Onu göremez; O ise bütün gözleri görür. O ilmiyle her şeyin en ince detaylarına nüfuz eder ve O her şeyden hakkıyla haberdardır.
En’am Suresi: 103
HADİS:
Sana Allah’tan korkmayı tavsiye ederim. Çünkü bu, her hayrın başıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 1511
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