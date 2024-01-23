Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka hesaba çekeceğiz. A’râf Suresi: 6 HADİS: Birbirinizi övmekten sakının. Çünkü o kişiyi manen boğazlamaktır. Camiü’s-Sağir, No: 1587

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