Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Her milletin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an geri bırakabilir, ne de öne alabilirler. A’râf Suresi: 34 HADİS: Allah’ın helâl kıldığını alın, haram kıldığını ise terk edin. Camiü’s-Sağir, No: 1634

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