Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ben Rabbimin emirlerini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. İnkâr eden bir topluluğun haline nasıl acıyayım?” A’raf Suresi: 93 HADİS: Beş vakit namaz, iki Cuma namazı ve iki Ramazan ayı büyük günahlardan sakınıldığı sürece aralarındaki küçük günahları affettirirler. Camiü’s-Sağir, No: 2534

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