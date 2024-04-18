Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz iyilik edenlere ve iyi kullukta bulunanlara fazlasıyla mükâfat vereceğiz. A’raf Suresi: 161 HADİS: Sadaka vermede acele ediniz. Çünkü belâ, sadakanın üzerinden atlayıp gelemez. Camiü’s-Sağir, No: 1691

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