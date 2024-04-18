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18 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

18 Nisan 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz iyilik edenlere ve iyi kullukta bulunanlara fazlasıyla mükâfat vereceğiz. 

A’raf Suresi: 161

HADİS:

Sadaka vermede acele ediniz. Çünkü belâ, sadakanın üzerinden atlayıp gelemez. 

Camiü’s-Sağir, No: 1691

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