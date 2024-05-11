11 Mayıs 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’tan başka kulluk ettiğiniz şeyler de sizin gibi birer kuldur. Eğer sözünüzde doğruysanız, haydi onlara dua edin de size cevap versinler!
A’raf Suresi: 194
HADİS:
Ne kötüdür o kul ki nereden gelip nereye gittiğini unutarak serkeşlik ve azgınlığa dalar.
Camiü’s-Sağir, No: 1725
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