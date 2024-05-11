Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’tan başka kulluk ettiğiniz şeyler de sizin gibi birer kuldur. Eğer sözünüzde doğruysanız, haydi onlara dua edin de size cevap versinler!

A’raf Suresi: 194

HADİS:

Ne kötüdür o kul ki nereden gelip nereye gittiğini unutarak serkeşlik ve azgınlığa dalar.

Camiü’s-Sağir, No: 1725