Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığı zaman kalpleri titrer, kendilerine Onun âyetleri okunduğunda imanları ziyâdeleşir... Enfâl Suresi: 2 HADİS: Mü’mini gücü yettiği şeyde gayretli, gücü yetmediği şeyde ise ‘Yapamadım’ diye hasret çeken olarak görürsün. Camiü’s-Sağir, No: 1750

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