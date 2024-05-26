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26 MAYIS 2024 PAZAR - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

26 Mayıs 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığı zaman kalpleri titrer, kendilerine Onun âyetleri okunduğunda imanları ziyâdeleşir...

Enfâl Suresi: 2

HADİS:

Mü’mini gücü yettiği şeyde gayretli, gücü yetmediği şeyde ise ‘Yapamadım’ diye hasret çeken olarak görürsün.

Camiü’s-Sağir, No: 1750

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