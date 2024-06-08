Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Peygamberiniz sizi din ve dünyanıza hayat verecek şeylere davet ettiğinde, Allah’a ve Resulüne uyun. Enfâl Suresi: 24 HADİS: Sadaka veriniz. Çünkü sadaka Cehennem ateşinden kurtuluşunuzdur. Camiü’s-Sağir, No: 1777

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