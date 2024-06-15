Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Onlar tuzak kurar, Allah da tuzaklarını başlarına geçirir. Allah, hileyi hile ile cezâlandıranların en hayırlısıdır. Enfâl Suresi: 30 HADİS: Kim ki, Arefe Günü dilini, kulağını ve gözünü haramdan korursa, iki Arefe arasındaki küçük günahları bağışlanır. Camiü’s-Sağir, No: 3631

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