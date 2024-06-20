Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kâfirler, halkı Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Onu yine harcayacaklar, sonra o bir pişmanlık olup içlerine oturacak.

Enfâl Suresi: 36

HADİS:

Genişlikte taat ve şükürle kendini Allah’a tanıt ki, o da sıkıntı anında yardımına koşmakla seni tanısın.

Camiü’s-Sağir, No: 1785