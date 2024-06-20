20 Haziran 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kâfirler, halkı Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Onu yine harcayacaklar, sonra o bir pişmanlık olup içlerine oturacak.
Enfâl Suresi: 36
HADİS:
Genişlikte taat ve şükürle kendini Allah’a tanıt ki, o da sıkıntı anında yardımına koşmakla seni tanısın.
Camiü’s-Sağir, No: 1785
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