Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad eden kimselerle onları barındıran ve onlara yardım eden kimseler, gerçek mü’minlerin tâ kendisidir.

Enfâl Suresi: 74

HADİS:

İlmi birbirinizden gizlemeyin. Çünkü ilmi gizlemekle yapılan hıyânet, malda yapılan hıyânetten daha büyük günahtır.

Camiü’s-Sağir, No: 1808