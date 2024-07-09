09 Temmuz 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad eden kimselerle onları barındıran ve onlara yardım eden kimseler, gerçek mü’minlerin tâ kendisidir.
Enfâl Suresi: 74
HADİS:
İlmi birbirinizden gizlemeyin. Çünkü ilmi gizlemekle yapılan hıyânet, malda yapılan hıyânetten daha büyük günahtır.
Camiü’s-Sağir, No: 1808
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