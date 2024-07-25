Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’a ve ahiret gününe iman edenler, malları ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için izin istemezler. Tevbe Suresi: 44 HADİS: Hak için zillete katlanmak, bâtılla izzetli görünmekten şerefe daha yakındır. Camiü’s-Sağir, No: 1827

Okunma Sayısı: 136

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.