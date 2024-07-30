30 Temmuz 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: Bizim için bekleyeceğiniz ancak zafer veya şehidlik gibi iki güzellikten biridir...
Tevbe Suresi: 52
HADİS:
Sadaka ancak malı arttırır. Öyleyse sadaka veriniz ki, Azîz ve Celîl olan Allah size merhamet etsin.
Camiü’s-Sağir, No: 1830
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