Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Bizim için bekleyeceğiniz ancak zafer veya şehidlik gibi iki güzellikten biridir...

Tevbe Suresi: 52

HADİS:

Sadaka ancak malı arttırır. Öyleyse sadaka veriniz ki, Azîz ve Celîl olan Allah size merhamet etsin.

Camiü’s-Sağir, No: 1830