Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Eğer gerçekten mü’min iseler, razı edilmeye Allah ve Resulü daha lâyıktır. Tevbe Suresi: 62 HADİS: Şu üç şey imandandır: Azdan da vermek, tanıdığı tanımadığı her Müslümana selâm vermek, kendi aleyhine de olsa âdil davranmak. Camiü’s-Sağir, No: 1852

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