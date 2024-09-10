Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah adına yalan uyduran veya Onun ayetlerini yalanlayan kimseden daha zâlim kim vardır? Yûnus Suresi: 17 HADİS: Cebrail, bana Yüce Allah’ın şöyle buyurduğunu anlattı: “‘Lâ ilâhe illallah’ Benim kalemdir. Oraya giren azâbımdan emin olur.” Camiü’s-Sağir, No: 1955

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