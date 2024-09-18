Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün onları bir araya toplar, sonra da müşriklere, “Siz ve şerikleriniz yerlerinizde durun ve başınıza gelecekleri bekleyin” deriz. Yûnus Suresi: 28 HADİS: Güzel ahlâk, günahları, güneşin buzu erittiği gibi eritir. Camiü’s-Sağir, No: 1966

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